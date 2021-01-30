Афины , , 03:17 — REGNUM Всеобщий карантин, введенный в Греции почти три месяца, продлевается решением властей республики еще на одну неделю из-за распространения коронавируса. Об этом 29 января заявил заместитель греческого министра по делам защиты граждан Никос Хардалиас в ходе пресс-конференции.

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В стране по-прежнему будет запрещено передвигаться между муниципалитетами. Жители Греции будут обязаны запрашивать по СМС или интернету разрешение на выход из дома. Кроме того, власти сохраняют комендантский час в ночное время. Также оставлено в силе требование о ношении защитных масок на улице и в помещениях.

При этом, по словам Хардалиаса, с 1 февраля в гимназиях Греции возобновится очное обучение, а в тех районах, где наблюдается более стабильная эпидемиологическая обстановка, заработают еще и лицеи.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января в Греции был перевыполнен месячный план по вакцинации населения от коронавирусной инфекции. В стране сделали более 200 тысяч прививок от COVID-19.

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