Бухарест, , 02:58 — REGNUM В Румынии решили отложить вакцинацию более 60 тыс. человек против коронавирусной инфекции в связи с нехваткой препаратов, сообщает пресс-служба румынского национального комитета по координации вакцинации.

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Согласно планам ведомства, изначально 66 884 пожилых людей в Румынии должны были привиться в период с 30 по 11 февраля. Теперь сроки вакцинации перенесли на 16 февраля. Отмечается, что решение было принято в качестве меры безопасности из-за снижения поставок используемой в стране вакцины от американской компании Pfizer.

Напомним, первая фаза вакцинации в Румынии стартовала 27 декабря 2020 года. К настоящему времени уже 554 924 человека получили прививки против коронавирусной инфекции. Из них 462 848 привили первой дозой препарата, а 92 076 уже получили и вторую.