Бразилиа, , 02:46 — REGNUM Британско-шведская фармкомпания AstraZeneca направила бразильским властям документы на регистрацию своей вакцины от COVID-19. Об этом 29 января сообщается на сайте Национального агентства по санитарному надзору Бразилии (Anvisa).

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В случае положительного решения регулятора препарат можно будет свободно продавать, распространять и использовать среди населения страны. У Anvisa есть 120 дней для того, чтобы принять решение по этой вакцине. Ранее указанный препарат получил временное разрешение на эстренное применение в Бразилии.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января, по сведениям бразильского минздрава, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в стране составило 9 118 513.

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