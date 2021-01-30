Сантьяго, , 02:27 — REGNUM В Чили за прошедшие сутки выявили 4606 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения этой латиноамериканской страны.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на чилийской территории достигло 718 749. Также за минувшие сутки в республике скончались 83 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Чили от осложнений COVID-19 умерли 18 257 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января в Чили одобрили использование вакцины против COVID-19, произведенной компанией AstraZeneca, для экстренного использования. Ранее в республике одобрили препараты от китайской Sinovac и американской Pfizer.

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