Бразилиа, , 02:26 — REGNUM Медики Бразилии выявили на территории страны с начала пандемии 9 118 513 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом 29 января сообщается на сайте бразильского министерства здравоохранения.

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При этом 7 960 643 подобных фактов закончились выздоровлением пациентов. Еще по меньшей мере 222 666 человек умерло от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

За сутки в Бразилии зарегистрировали 59 826 новых носителей SARS-CoV-2 и 1119 летальных исходов при заболевании COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января президент Бразилии Жаир Болсонару написал на своей странице в Facebook, что коронавирусная инфекция останется с человечеством навсегда и миру надо смириться с этим фактом.

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