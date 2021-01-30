Анкара, , 03:20 — REGNUM В Турции за последние 24 часа, в соответствии с результатами 165 094 поведённых ПЦР-тестов, выявили 6912 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 131 человек скончался. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 29 января.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 2 464 030, смертельных случаев — до 25 736.

Главный психиатр больницы Атакент университета Аджибадем доктор Барыш Санджак в интервью турецкому телеканалу заявил, что коронавирус сильно влияет не только на физическое здоровье, но и на психическое здоровье человека. По его словам, тяжелые психологические проблемы наблюдаются как у тех, кто испытывает страх заразиться коронавирусом, так и у тех, кто переживает данную болезнь.

«В наши дни, когда эпидемия продолжается, проблемы психического здоровья, связанные с коронавирусом, часто встречаются у тех, кто обращается в психиатрические клиники», — отметил Санджак.