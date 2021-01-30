Прага, , 02:07 — REGNUM Иностранные граждане не смогут с 30 января въезжать в Чехию без особой необходимости в связи с ситуацией с коронавирусом в стране. Об этом 29 января передает Чешское радио.

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Исключение составляют лишь лица, постоянно проживающие в стране, а также учащиеся учреждений и работники организаций республики. У иностранцев также сохранится право посетить в Чехии своих ближайших родственников или воспользоваться медицинскими услугами.

Кроме того, иностранным гражданам разрешено въезжать в республику для участия в свадьбах или похоронах. Указанный режим будет действовать до 15 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января первый вице-премьер и министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек заявил, что с 30 января внутри страны будут ужесточены некоторые ограничительные меры, связанные с борьбой с распространением коронавирусной инфекции.

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