Белград, , 02:04 — REGNUM В Сербии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 11 160 поведённых ПЦР-тестов, выявили 1717 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 18 человек скончался. К аппаратам ИВЛ подключено 158 пациента. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика 29 января.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 392 354, а количество смертельных случаев выросло до 3983 человек.

От коронавируса в Сербии привито более 430 000 человек, и 29 января в Сербию прибыла новая партия российской вакцины — 40 000 доз «Спутника-V».

Агентство по лекарственным и медицинским средствам зарегистрировало 62 побочных реакции после вакцинации в Сербии.