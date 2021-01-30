Подгорица, , 02:03 — REGNUM В Черногории за последние 24 часа, в соответствии с результатами 1813 проведённых ПЦР-тестов, выявили 539 новых случаев коронавирусной инфекции, еще 10 человек скончались. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno 29 января.

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В институте общественного здоровья Черногории сообщили, что из 10 скончавшихся от коронавируса самому старшему было 93 года, а самому младшему 48 лет.

С учетом всех вновь выявленных случаев заболевания и количества выздоровевших от коронавируса, общее количество новых случаев инфицирования в Черногории составляет в настоящее время 60 827, а количество скончавшихся составляет 800 человек с начала 2020 года.

Напомним, что раннее 28 января в Черногории было подтверждено 463 новых случая заражения коронавирусной инфекцией и 7 смертельных случаев.