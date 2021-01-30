Сараево, , 02:04 — REGNUM В Боснии и Герцеговине за последние 24 часа было подтверждено 303 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 20 человек скончались. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1 29 января.

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Заражение было подтверждено у 189 жителей Федерации Босния и Герцеговина и у 101 жителей Республики Сербской. В округе Брчко выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусом.

С момента вспышки эпидемии в марте в Боснии и Герцеговине было зарегистрировано более 121 497 случая заражения коронавирусом и 4679 смертельных случаев.

Напомним, что раннее 28 января в Боснии и Герцеговине было подтверждено 330 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и 16 смертельных случаев.