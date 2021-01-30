Загреб, , 01:47 — REGNUM В Хорватии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 5020 поведённых ПЦР-тестов, подтвержден 561 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, 29 человек скончались. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 29 января.

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К аппаратам-ИВЛ подключено 121 пациент. Согласно новым официальным данным, число активных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 3117.

В Хорватии 231 539 человек заразились коронавирусом с начала пандемии 25 февраля 2020 года, а общее число скончавшихся составляет 4972.

Напомним, что раннее 28 января в Хорватии было подтверждено 619 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и 30 смертельных случаев.