Любляна, , 01:46 — REGNUM В Словении за последние 24 часа, в соответствии с результатами более 12 000 поведённых ПЦР-тестов и антигенных экспресс-тестов, было подтверждено 1294 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 20 человек скончались. 169 человек находятся в отделениях интенсивной терапии. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik 29 января.

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Премьер-министр Словении Янез Янша заявил, что Словения продолжает стремиться к иммунизации 70% населения до лета, но из-за негативной тенденции развития эпидемии, трудностями с поставками вакцин и появлением английского штамма коронавируса необходимо строго соблюдать все эпидемиологические меры.

В Словении около 164 529 человек заразились коронавирусом с начала пандемии, и до сих пор было зафиксировано 3468 смертельных случаев.