Париж, , 00:33 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс анонсировал 29 января новые антикоронавирусные меры, в их числе закрытие 31 января границ со странами, не входящими в ЕС. Об этом сообщает Le Parisien.

Версаль Марина Захарова © ИА REGNUM

Премьер-министр заявил, что опасается распространения штаммов SARS-CoV-2, выявленных в Великобритании, ЮАР или Бразилии. В связи с этим правительство решило ввести дополнительные меры: с 31 января любое, за исключением имеющих «веские основания», пересечение границ Франции со странами, не входящими в ЕС, «будет запрещено». Также «веские основания» для пересечения границы со страной станут нужны жителям заморских территорий Франции. Кастекс не уточнил, что будет относиться к «веским основаниям», обычно к ним относятся состояние здоровья и семейные обстоятельства.

Любой въезд из стран ЕС должен будет сопровождаться отрицательным ПЦР-тестом, за исключением трансграничных работников. Раньше это касалось только людей пересекающих границу воздушным или морским путем. Теперь это будет относиться и к пересекающим сухопутные границы.

«Третьего карантина пока не будет. Несмотря на то, что санитарная обстановка во Франции в области здравоохранения остается более контролируемой, чем у многих наших соседей, она вызывает беспокойство», — заявил Жан Кастекс.

Напомним, в 2020 году Франция закрывала границы, в том числе с членами ЕС, с 18 марта по 15 июня. При этом французские власти регулярно заявляют, что Франция справляется с коронавирусом лучше, чем другие европейские страны, такие как Британия или Испания.