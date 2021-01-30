Вашингтон, , 00:29 — REGNUM Подписчики сервиса PlayStation Plus получили в игре Marvel's Avengers бесплатный набор косметики для персонажа Кейт Бишоп. Об этом 29 января сообщил портал Game Rant.

В набор вошли скин (образ персонажа), именная табличка и 100 единиц внутриигровой валюты. Что касается скина Touch of Purple, то он «одевает» гороиню в фиолетовый костюм.

https://twitter.com/PlayStation/status/1354478396022128640

Напомним, полноценный релиз Marvel's Avengers состоялся 4 сентября 2020 года. В ноябре 2020-го глава Square EnixЙосуке Мацудапризнался, что на тот момент компания пока не окупила затраты на разработку игры. На известном рейтинговом сайте Metacritic PS-версия Marvel's Avengers имеет 67 баллов (из 100 возможных), а ПК-версия — 68 баллов.

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