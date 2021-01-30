Токио, , 00:19 — REGNUM Новый патент Sony намекнул на возможность появления функции связи пользователей гарнитуры виртуальной реальности PS VR с другими людьми. Об этом 29 января сообщил портал IGN.

Заявка была подана компанией в октябре 2020 года, но опубликована на сайте Ведомства по патентам и товарным знакам США недавно. В её тексте упоминается о функции, благодаря которой владельцы PS VR смогут получать «сигналы от одного или нескольких наблюдающих устройств».

Приложенное к заявке изображение даёт понять, о чём именно идёт речь: о том, что часть контента который видит пользователь PS VR, будет отображаться на экране, связанном с вышеназванными «наблюдающими устройствами». При этом люди, смотрящие на экран, смогут «голосовать» за появление определённого контента в виртуальной реальности. Предполагается, что они смогут это сделать при помощи смартфона.

Издание отметило, что подобная технология может оказаться крайне интересной для использования в хоррор-играх или в играх для вечеринок.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что пользователи гарнитуры PlayStation VR получили доступ к дополнению Pistol Whip. Разработкой этой ритм-игры занимается студия Cloudhead Games.

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