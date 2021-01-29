Токио, , 23:58 — REGNUM Геймдизайнер Хидэки Камия предложил поклонникам «забыть» о Bayonetta 3. Об этом 29 января сообщил портал Game Rant.

В очередном интервью журналистам разработчик дал понять, что он знает о том, что фанаты серии игр «сходят с ума» из-за отсутствия новостей о третьей игре. Он добавил, что пока не может сообщить никаких новостей по этому поводу.

«Может быть, нам всем следует перезагрузиться и забыть о Bayonetta 3», — сказал Камия.

Стоит отметить, что при этом он не стал полностью разрушать надежды фанатов на выход очередного сиквела.

«Когда что-то, наконец, произойдет, это будет приятным сюрпризом, не так ли?» — заявил геймдизайнер.

Стоит отметить, что ранее, в январе 2021 года, Хидэки Камия сказал, что геймеры получат новости о ходе разработки Bayonetta 3 в 2021 году. Он также пообещал, что вскоре Platinum Games расскажет о нескольких своих ещё не анонсированных проектах.

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