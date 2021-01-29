Копенгаген, , 23:48 — REGNUM Будущее дополнение к Hitman 3 может добавить в игру обновлённые карты из второй части. Об этом 29 января сообщил портал GamesRadar.

Исполнительный продюсер IO Interactive Форест Лардж рассказала, что студия обязательно выпустит загружаемые дополнения (DLC), но пока разработчики не определились с тем, какими они будут.

Она добавила, что студия IO Interactive хочет не создавать новые локации, а представить доработанные версии тех, что были в предыдущих двух играх серии (Hitman 2016 года и Hitman 2).

Напомним, релиз третьей части Hitman состоялся 20 января 2021 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что геймеру с ником Goron удалось пройти первую миссию игры всего за восемь секунд. Nаким образом, он побил рекорд, который до этого установил Frote7, прошедший её за 17 секунд.

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