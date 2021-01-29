Женева, Швейцария, , 23:36 — REGNUM Решение Еврокомиссии об ограничении экспорта вакцин от COVID-19 из Евросоюза в третьи страны демонстрирует «очень тревожный тренд», заявила 29 января помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марианджела Симао.

Евросоюз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Мы считаем на данном этапе нецелесообразным введение какой-либо из стран запретов на экспорт или создание барьеров для свободного перемещения вакцин и их ингредиентов, диагностических средств и других лекарств, мешающих сделать их доступными для всего мира», — сказала она в ходе брифинга.

Напомним, ранее сегодня Еврокомиссия объявила, что экспорт в третьи страны вакцин от компаний, с которыми Евросоюз заключил соглашения о поставках, не будет возможен без согласия всех стран — членов объединения. Данное решение было принято на фоне сообщений о задержках с поставками в ЕС препаратов, контракты на приобретение которых уже были заключены с поставщиками.

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