Оттава, , 22:51 — REGNUM Правительство Канады вводит более строгий порядок въезда в страну из-за появления новых штаммов коронавируса, сообщает 29 января The Guardian.

По новым правилам, въезжающие в страну должны сдавать тест на отсутствие COVID-19.

«Въезжающим в страну придется ждать результатов теста до трех дней в определенной гостинице за свой счет, что может обойтись в более чем $2 тыс. Те, у кого результат будет отрицательным, смогут затем соблюдать режим карантина дома под значительно более строгим наблюдением и контролем», — цитирует издание слова премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Те путешественники, у кого тест будет положительным, останутся на карантине в определенных государственных учреждениях, где пройдут проверку на новые штаммы COVID-19.

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