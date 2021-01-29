Женева, Швейцария, , 22:42 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 570 976 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 15 716 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 29 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Рынок в Абиджане, Кот-д'Ивуар International Labour Organization ILO

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Согласно последним данным, всего в мире выявлен уже 101 053 721 инфицированный коронавирусом, общее число подтверждённых летальных случаев достигло 2 182 867.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 562 001 случае заражения и 16 061 скончавшимся пациентах с COVID-19 за сутки.