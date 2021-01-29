Вашингтон, , 22:28 — REGNUM Игра Marvel's Spider-Man Remastered для консоли PlayStation 5 получила обновление, которое исправило странную ошибку. Об этом 29 января сообщил портал Comicbook.

Проблема заключалась в том, что когда персонаж выполнял воздушные трюки при использовании паутины, они влияли на скорость передвижения Питера Паркера в том направлении, в котором пытались двигаться геймеры. Например, если герой делал сальто назад, то он замедлялся. Отмечается, что обновление 1.003 исправило эту проблему.

Напомним, релиз Marvel's Spider-Man Remastered состоялся 12 ноября 2020 года, одновременно с выходом в продажу консоли PlayStation 5 в США и ряде стран. Игра получила улучшенную графику и новые функции по сравнению с оригинальной Marvel's Spider-Man, которая вышла 7 сентября 2018-го на консоли PS4.

Читайте ранее в этом сюжете: Создатели Halo Infinite опубликовали большую статью о ходе разработки игры