Москва, , 22:28 — REGNUM Случаи повторного заражения коронавирусной инфекцией в России наблюдаются менее чем в 1% выявленных случаев. Об этом заявил 29 января мэр Москвы Сергей Собянин.

Пассажиры в общественном транспорте в масках и без масок Дарья Драй © ИА REGNUM

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"Мы видим, что количество повторных заболеваний очень маленькое. Из той огромной базы, которую мы имеем, повторных заболеваний — меньше 1%», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Мэр отметил, что такой низкий показатель свидетельствует о том, что иммунитет после болезни сохраняется на достаточно продолжительное время.

Напомним, ранее Сергей Собянин заявил, что, исходя из аналитических данных, более 50% жителей Москвы уже перенесли коронавирусную инфекцию.

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