Москва, , 22:21 — REGNUM Более 50% жителей Москвы уже перенесли коронавирусную инфекцию. Об этом заявил 29 января мэр столицы Сергей Собянин.

Иван Шилов © ИА REGNUM

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"По данным аналитики, которую мы имеем, исследований, которые мы проводим, больше половины москвичей переболело», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, ранее Сергей Собянин сообщил, что несмотря на снижение загрузки коечного фонда в Москве, резервные госпитали для больных COVID-19 продолжат работать до следующего осенне-зимнего сезона.

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