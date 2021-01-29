Больцано, Италия, , 22:14 — REGNUM С 31 января в большинстве регионов Италии будут смягчены антикоронавирусные ограничения, заявил журналистам в пятницу, 29 января, министр здравоохранения Роберто Сперанца.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: отметка в 100 млн и паспорта вакцинации — все новости»

В «красной зоне» (с самыми жесткими ограничениями) нет больше ни одного региона. 5 регионов (Пулья, Сардиния, Сицилия, Умрия и Больцано) будут жить по режиму «оранжевой зоны», остальные 16 провинций — по режиму «желтой зоны» (с наименьшим количеством ограничений).

По данным на 29 января, в Италии умерли 87 858 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 477 (днем ранее — на 492). Число подтвержденных носителей выросло на 13 574 (днем ранее — на 14 372). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 529 070 — более 4% населения страны. В настоящее время заражены 467 824 человек — на 6793 меньше, чем днем ранее. 28 января прививку от коронавируса (без учета групп риска — врачей и пожилых людей) сделали 85 171 гражданам, что является рекордным показателем. Общее число вакцинированных (также без учета групп риска) составляет 392 504.

Читайте развитие сюжета: Канада ужесточила ограничения для въезда в страну