Турин, Италия, , 22:10 — REGNUM Учащиеся средних школ и вузов Италии в пятницу, 29 января, провели новую серию пикетов и митингов и призвали власти изменить политику в сфере образования.

Митинги прошли в 20 городах страны, включая Турин, Милан и Рим.

Участники акций полагают, что образование не должно быть дистанционным и что следует подготовиться к возобновлению очных занятий в безопасных с санитарной точки зрения условиях.

Учебный год в школах и вузах Италии в большинстве регионов начался 14 сентября. Был предусмотрен ряд профилактических мер — от пересаживания школьников за одноместные парты до регулярной дезинфекции всех помещений. Предполагалось, что все ученики должны носить маски, по крайней мере — в те моменты, когда они находятся за пределами классов. В начале ноября «масочный режим» в школах стал тотальным, маски нельзя снимать никому и ни в каком помещении. В части регионов всех школьников, кроме младшеклассников, перевели на дистанционное обучение.

По данным на 29 января, в Италии умерли 87 858 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 477 (днем ранее — на 492). Число подтвержденных носителей выросло на 13 574 (днем ранее — на 14 372). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 529 070 — более 4% населения страны. В настоящее время заражены 467 824 человек — на 6793 меньше, чем днем ранее. 28 января прививку от коронавируса (без учета групп риска — врачей и пожилых людей) сделали 85 171 гражданину, что является рекордным показателем. Общее число вакцинированных (также без учета групп риска) составляет 392 504.