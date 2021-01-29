Рим, , 21:54 — REGNUM Вслед за компанией Pfizer задержку поставок вакцины от коронавируса в Италию анонсировала и Moderna, рассказал журналистам в пятницу, 29 января, комиссар правительства по вопросам противодействия распространению эпидемии Доменико Аркури.

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Сейчас стране не хватает около 300 тысяч доз, которые уже должны были быть поставлены согласно договорам.

«Мы надеемся, что ситуация изменится. Надеюсь, они понимают, что вакцина — это не лимонад. С этим нельзя шутить», — отметил комиссар.

Первыми в Италии начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовая вакцинация будет бесплатной и добровольной, однако власти страны будут настоятельно рекомендовать согражданам делать прививки. До конца 2021 года предполагается привить 90% населения.

По данным на 29 января, в Италии умерли 87 858 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 477 (днем ранее — на 492). Число подтвержденных носителей выросло на 13 574 (днем ранее — на 14 372). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 529 070 — более 4% населения страны. В настоящее время заражены 467 824 человек — на 6793 меньше, чем днем ранее. 28 января прививку от коронавируса (без учета групп риска — врачей и пожилых людей) сделали 85 171 гражданам, что является рекордным показателем. Общее число вакцинированных (также без учета групп риска) составляет 392 504.