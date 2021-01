Токио, , 21:51 — REGNUM Некоторые подписчики сервиса PlayStation Plus получат дополнительную бесплатную игру. Об этом 29 января сообщил портал Game Rant.

Речь идёт о японских геймерах, которые в феврале 2021 года кроме Control: Ultimate Edition, Concrete Genie и Destruction AllStars также получат доступ к Bloodstained: Ritual of the Night.

Издание отметило, что не совсем понятно, почему японские подписчики PlayStation Plus оказались в более выгдном положении и обратило внимание, что Sony не первый раз поступает подобным образом.

https://twitter.com/PlayStation_jp/status/1354625763648000000

Bloodstained: Ritual of the Night — это игра разработчика Castlevania: Symphony of the Night Кодзи Игараши, которая получила финансирование через краудфандинговую кампанию на Kickstarter. Её релиз состоялся 18 июня на PlayStation 4, Xbox One и ПК, 25 июня 2019-го — на Nintendo Switch.

