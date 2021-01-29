Нью-Йорк, США, , 21:42 — REGNUM Известные аналитики игровой индустрии Джейсон Шрайер и Прия Ананд выпустили статью, в которой они рассказали о проблемах подразделения Amazon Game Studios. Материал был опубликован 29 января на сайте Bloomberg.

Авторы провели интервью с более чем 30 действующими и бывшими сотрудниками компании. После прочтения публикации редакция известного портала Kotaku (где раньше работал Шрайер) пришла к выводу, что статья рисует знакомую картину: большая компания, не имеющая опыта в разработке успешных видеоигр готова вкладывать деньги в амбициозные проекты.

При этом менеджеры Amazon не хотят слушать рядовых сотрудников, высшее руководство вводит «драконовскую политику», которая никак не помогает рабочему процессу. Помимо прочего, выяснилось, что главный руководитель подразделения Майк Фраццини никогда не делал видеоигры, и не может понять разницу между концептуальным материалом и игровым процессом.

Amazon наняла нескольких «легендарных» сценаристов, которые ранее работали над такими проектами, как Portal и Far Cry, но в итоге в Amazon Game Studios остался лишь один из них. Кроме того, собеседники Шрайера и Ананд сообщили, что вместо того, чтобы создавать и реализовывать новые концепции руководство Amazon настаивало на том, что нужно делать версии других популярных видеоигр.

Напомним, подразделение Amazon Game Studios было создано в 2021 году. В октябре 2020 года компания объявила, что прекращает работу над своей первой крупнобюджетной многопользовательской видеоигрой Crucible, которой не удалось стать популярной в среде геймеров. В июле Amazon отложила релиз масштабной многопользовательской игры New World на на весну 2021 года.

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