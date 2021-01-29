Вашингтон, , 21:16 — REGNUM Студия 343 Industries сообщила новости о ходе реализации проекта игры Halo Infinite. Публикация была размещена 29 января на официальном сайте HaloWaypoint.

В большой статье разработчики рассказали о том, как формировалось их видение игры, а также о том, в чём заключается основная философия боя очередного сиквела Halo. Они также рассказали о работе группы, занимающейся созданием транспортных средств, оружия, оборудования и различных механик.

https://twitter.com/Halo/status/1354938123449466880

Ранее 343 Industries объявила, что релиз Halo Infinite на платформах ПК, Xbox One и Xbox Series X/Sсостоится осенью 2021 года. В декабре 2020 года новый руководитель проекта Джозеф Стейтен заявил, что его «ошеломила» одиночная кампания игры.

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