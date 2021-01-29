Лос-Анджелес, США, , 21:05 — REGNUM Студия Respawn Entertainment раскрыла информацию о способностях нового персонажа Fuse многопользовательской игры Apex Legends. Ролик был опубликован 29 января на YouTube-канале проекта.

Его «Пассивная способность» будет заключатсья в том, что он сможет класть дополнительную гранату в каждую ячейку инвентаря. Он также получит возможность запускать кассетную бомбу, которая при ударе будет разбрасывать взрывчатку. «Абсолютная» способность будет связана с бомбардировкой, окружающей выбранную область стеной пламени.

Fuse появится в Apex Legends 2 февраля 2021 года. В этот день в онлайн-игре стартует восьмой сезон.

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