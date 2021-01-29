Санта-Ана, США, , 20:55 — REGNUM Очередное обновление Grounded добавит в игру пчёл, комаров и светлячков. Об этом 28 января студия Obsidian Entertainment сообщила на своём сайте.

Разработчики отметили, что с выходом обновления игра также получит ряд улучшений. Например, части снаряжения, которые используют персонажи игроков, больше не будут занимать место в рюкзаке.

Отмечается, что благодаря появлению новых существ геймеры получат доступ к новым предметам для крафта (создания). Речь идёт о комплекте «пчелиных доспехов», налобном фонаре от светлячка и копье (жало комара). С полным списком нововведений желающие могут ознакомиться на сайте Obsidian.

Напомним, игра Grounded выполнена в жанре выживания, она предлагает геймерам выступить в роли персонажей, уменьшенных до размера насекомых. Релиз состоялся 28 июля 2020 года. Это один из первых проектов студии, которые она реализовала после того, как в 2018 году её купила Microsoft.

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