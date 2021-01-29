Бордо, Франция, , 20:28 — REGNUM Обновление локации Великобритании для игры Microsoft Flight Simulator выйдет в феврале 2021 года. Об этом 29 января разработчики сообщили в ролике вопросов и ответов, опубликованном на канале проекта.

Они добавили, что карты Франции, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга будут обновлены в марте 2021-го. Кроме того, создатели игры показали ролик, который посвящён «британскому» обновлению.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что студия Asobo, занимающаяся разработкой Microsoft Flight Simulator, продала миноритарный пакет акций французской компании Sagard NewGen. Разработчики пояснили, что они сделали это для того, чтобы сохранить«творческую автономию».

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