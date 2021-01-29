Москва, , 20:16 — REGNUM Любой информационный канал, интернет-ресурс или социальная сеть должны быть ответственны за содержание публикуемых с их помощью материалов, считает заместитель председателя движения «Матери России» Людмила Талдонова.

Дети со смартфонами (сс0)

По её мнению, владелец информационного инструмента должен понимать, что делается с его помощью и отвечать перед законом за негативные последствия.

«Любые интернет-ресурсы или социальные сети должны нести ответственность за содержание транслируемых ими материалов. Особенно в тех случаях, когда эти материалы, тексты или видеоролики нарушают законодательство или провоцируют незаконные действия. Если владельцы интернет-каналов не в состоянии контролировать организованный ими поток, то государство обязано оградить своих граждан, особенно несовершеннолетних, от вредоносного воздействия. Особенно в тех случаях, когда речь идет о влиянии на неокрепшую психику и разум детей», — сказала Людмила Талдонова корреспонденту ИА REGNUM.

Напомним, ранее председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко призвал Роскомнадзор удалить из App Store и Google Play для российских пользователей соцсеть TikTok в случае распространения через него противоправного контента.

Особенно актуальным стал этот вопрос после массового распространения через TikTok «контента, содержащего призывы к участию в несогласованных массовых акциях», направленного на детей и подростков.