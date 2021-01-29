Курган, , 20:15 — REGNUM В Кургане силовики задержали главу управления Росрестра Олег Молчанов. Об этом пишут СМИ, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

В частности, такие данные приводит ТАСС. По данным издания, задержание могло произойти по делу о коррупции. Кроме того, в здании ведомства по улице Бурова-Петрова были проведены обыски.

Отметим, Ura.ru со ссылкой на очевидца сообщает о задержании человека, похожего на Молчанова. Добавим, официально силовики пока не прокомментировали все эти данные. Нет комментариев и от управления Росреестра.