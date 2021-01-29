Киев, , 19:54 — REGNUM Киев готов выкупить у стран Европейского союза (ЕС) «избыточные» вакцины от коронавируса, заявил 29 января глава минздрава Украины Максим Степанов.

«Мы готовы выкупить излишки вакцин у государств — членов ЕС для того, чтобы как можно быстрее защитить наших граждан. В связи с этим я хотел бы обратиться к вам, господа депутаты, по возможности проинформировать страны, что механизм уже практически создан, и нам нужны только политические решения стран», — цитирует его слова агентство «Укринформ».

При этом Степанов рассказал, что власти Украины ведут переговоры с производителями вакцин от COVID-19, которые завершили или завершают их клинические исследования.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января парламент Украины принял закон, предоставляющий правительству право регистрировать вакцины от коронавируса до завершения их клинических исследований и испытаний.

На данный момент известно, что на Украину будет поставлено 1,9 млн доз вакцины против коронавируса китайской компании Sinovac Biotech.

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