Вашингтон, , 08:59 — REGNUM Недавно выявленный южноафриканский штамм коронавируса, скорее всего, уже распространяется по всей Америке. Об этом 29 января сообщил ABC.

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28 января в США были обнаружены первые два случая заражения южноафриканским штаммом. Заразившиеся не контактировали друг с другом и не путешествовали в последнее время. Доктор Рошель Валенски — директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США — сказала, что «предполагается, что больные заразились от других членов общества. Это означает, что новый штамм уже распространяется по всей стране».

«Каждый американец должен восприниматься как потенциальный носитель нового штамма, — добавила Валенcки. — Только так нам удастся остановить распространение нового вируса».

Напомним, что первые в США два случая заражения южноафриканским штаммом коронавируса обнаружили в Южной Каролине 28 января.

Ранее в США зафиксировали случаи заболевания британским штаммом коронавируса. Также были выявлены пациенты, инфицированные новой разновидностью коронавируса, впервые обнаруженной в Бразилии.