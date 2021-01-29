Чапаевск, Самарская область, , 19:02 — REGNUM Мужчину обвиняют в причинении смерти по неосторожности в отделе МВД РФ по городу Чапаевск. Об этом 29 января сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

По версии следствия, в январе прошлого года обвиняемый житель Чапаевска со своим коллегой демонтировали стену в спецпомещении для содержания задержанных лиц отдела МВД РФ по г. Чапаевск.

Следователи считают, что фигурант уголовного дела захотел уменьшить время работы, поэтому начал демонтаж перегородки перфоратором по нижней части стены: таким образом он разрушал нижнюю линию кирпичной кладки. По версии следствия, это стало причиной бесконтрольного падения стены, которая упала на напарника обвиняемого. В результате пострадавший скончался.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности.

Сообщается, что расследование данного дела завершено, его материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

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