Стокгольм, , 19:32 — REGNUM 39% избирателей «Шведских демократов» отказываются пройти процедуру вакцинации от COVID-19 или колеблются это сделать. В то же время как 83% жителей Швеции намерены сделать прививку от COVID-19. Данные выводы основаны на результатах социологического опроса Expressen/Sifo.

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На вопрос: «Намерены ли вы вакцинироваться, когда это представится возможным?» положительно ответили 83% респондентов. 6% от иммунизации отказались, а 11% заявили, что сомневаются в том, примут ли участие в кампании по вакцинации.

Стоит отметить, что сторонники «Шведских демократов» менее всего желают привиться от COVID-19. Это намерены сделать всего 62% респондентов, в то время как избиратели, поддерживающие «Центристов», наиболее склонны к вакцинации — 98% изъявили желание привиться.

В опросе, проведенном журналистами Expressen совместно с социологами из Sifo в период с 26−17 января, приняли участие 1 000 человек в возрасте от 18 до 79 лет.

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