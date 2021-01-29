Санкт-Петербург, , 18:39 — REGNUM Семья погибшего при сносе СКК «Петербургский» монтажника Матвея Кучерова требует 16 млн рублей компенсации с компании «Техснаб», которая осуществляла снос спортивно-концертного комплекса. Житель Карелии Кучеров погиб под обломками обрушившейся кровли, которую 31 января 2020 года в спешном порядке срезал без страховки — по требованию начальства.

Часть обрушенного СКК, фото сделано в день обрушения Дарья Драй © ИА REGNUM

Иски к обвиняемым по уголовному делу об обрушении СКК подали отец, мать и сестра Кучерова, сообщает 29 января «Деловой Петербург» со ссылкой на адвоката семьи.

Напомним, обвиняемыми по делу по части 2 статьи 216 УК («Нарушение правил безопасности при строительных работах, повлекшее смерть человека») проходят глава компании «Техснаб» Сергей Акименко и производители работ Николай Иванов и Дмитрий Смирнов. Они признали вину. Ранее Акименко выплатил 2 млн рублей матери Матвея Кучерова в обмен на отказ от претензий, так что лично к нему иски предъявили только два других родственника.

Отметим, «Техснаб» — астраханская компания по ремонту бытовой техники со штатом в одного человека, она была конечным субподрядчиком после длинной цепочки из юрлиц. Концессионер проекта по постройке на месте СКК новой ледовой площадки — ООО «СКА Арена», связанное со структурами бизнесмена Геннадия Тимченко. Никого из представителей этой организации среди обвиняемых нет, как нет там и автора проекта демонтажа. По мнению следствия, его вели с грубыми нарушениями строительных норм и правил охраны труда.

Демонтаж кровли начался внезапно утром 31 января 2020 года и был таким трагическим образом завершен уже к 15:00. В этот день градозащитники и депутаты собирались подать в КГИОП очередную заявку на признание СКК «Петербургский» памятником, чтобы спасти его от сноса — ранее заявки уже подавались, но комитет заставлял их ждать до конца января. Однако к середине дня сохранять было уже нечего.

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29-летний сварщик Матвей Кучеров из Петрозаводска работал на крыше СКК, поочередно срезая крепления, удерживающие мембрану кровли. Однако с учетом необходимости двигать люльку получалось медленнее, чем хотело начальство — судя по переговорам, ему поступило «предложение выйти из люльки», чтобы без страховки пойти пешком по кромке и до конца дня снести всю крышу.

Почему авторы проекта демонтажа не предусмотрели, что при таком подходе здание схлопнется целиком, неизвестно, как и то, зачем требовалось так торопиться. Кучеров был не согласен и сомневался, но в итоге послушался, отцепил страховку, продолжил обрезать крепеж за крепежом. Вскоре кровля начала проваливаться внутрь, а стены рушиться, у Кучерова была всего пара секунд, до люльки добежать он не успел, погибнув в прямом эфире.

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