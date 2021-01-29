Москва, , 18:08 — REGNUM Отказаться от публикаций экстремистского контента, в том числе призывов к участию в несанкционированных акциях 31 января 2021 года, призвала 29 января Лига безопасного интернета.

Организация отмечает, что обнаружила в интернете «колоссальное количество публикаций с призывами к гражданам, в том числе к детям, к участию в несанкционированных акциях 31 января 2021 года».

«Часть из материалов носит явный экстремистский характер и содержит прямые угрозы применения насилия в отношении граждан, — говорится в сообщении. — Организация обратилась к руководству всех основных площадок с просьбой пресечь распространение незаконных материалов».

Уточняется, что в социальных сетях обнаружены в ходе мониторинга свыше 60 тысяч публикаций с призывами к гражданам, в том числе к детям, к участию в несанкционированных акциях 31 января.

Организация обратилась к руководству всех основных площадок (Facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok, YouTube, «ВКонтакте», «Одноклассники»), направив им соответствующие письма.

Читайте ранее в этом сюжете: Участие детей в митингах объяснили отсутствием родительского внимания

Читайте развитие сюжета: РОЦИТ призвал соцсети не пропагандировать экстремистские акции