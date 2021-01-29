Нижний Новгород, 29 января 2021, 18:02 — REGNUM Суд Нижегородского района Нижнего Новгорода признал Виктора Пильганова виновным в совершении ДТП, в результате которого пострадали дети и погибла женщина, и приговорил его к восьми годам и одному месяцу лишения свободы.
Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.
Также суд лишил виновника смертельной аварии права управления автотранспортом на два года и десять месяцев.
Отметим, что государственный обвинитель просил суд назначить Пильганову наказание в виде 11 лет тюремного заключения.
ИА REGNUM напоминает, что 7 декабря 2019 года в центре Нижнего Новгорода произошла авария — водитель машины Toyota Highlander пересек встречную полосу и столкнулся с двумя легковыми автомобилями, один из которых от удара вылетел на тротуар и врезался в группу школьников, их родителей и учителей, направлявшихся в театр.
В результате ДТП погибла мать одного из учеников, а также тяжелые травмы получили девять школьников и еще одна женщина. Троих детей прооперировали в больнице.
Виновником аварии оказался 44-летний Виктор Пильганов — сын генерал-майора полиции в отставке Александра Пильганова.
Также следует отметить, что медицинская экспертиза показала, что в момент ДТП Виктор Пильганов находился в состоянии наркотического опьянения.