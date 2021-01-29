Нижний Новгород, , 18:02 — REGNUM Суд Нижегородского района Нижнего Новгорода признал Виктора Пильганова виновным в совершении ДТП, в результате которого пострадали дети и погибла женщина, и приговорил его к восьми годам и одному месяцу лишения свободы.

Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

Также суд лишил виновника смертельной аварии права управления автотранспортом на два года и десять месяцев.

Отметим, что государственный обвинитель просил суд назначить Пильганову наказание в виде 11 лет тюремного заключения.

ИА REGNUM напоминает, что 7 декабря 2019 года в центре Нижнего Новгорода произошла авария — водитель машины Toyota Highlander пересек встречную полосу и столкнулся с двумя легковыми автомобилями, один из которых от удара вылетел на тротуар и врезался в группу школьников, их родителей и учителей, направлявшихся в театр.

В результате ДТП погибла мать одного из учеников, а также тяжелые травмы получили девять школьников и еще одна женщина. Троих детей прооперировали в больнице.

Виновником аварии оказался 44-летний Виктор Пильганов — сын генерал-майора полиции в отставке Александра Пильганова.

Также следует отметить, что медицинская экспертиза показала, что в момент ДТП Виктор Пильганов находился в состоянии наркотического опьянения.