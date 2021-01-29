Белгород, , 17:54 — REGNUM Новый транш вакцины «Спутник V» поступит в Белгородскую область 30 января. Медики получат ещё 14,4 тысячи доз, сообщила на брифинге первый заместитель начальника департамента здравоохранения и социальной защиты населения области Людмила Крылова.

Вакцина от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V») Дарья Драй © ИА REGNUM

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На вакцинацию от COVID-19 уже подали заявки 19 тыс. 179 жителей области. Полный курс иммунизации прошли 1495 добровольцев, первый компонент получил 11 тыс. 661 человек. В новой поставке 14,4 тысячи доз «Спутник V». Заявления на прививки с 29 января принимают в поликлиниках, через региональную электронную регистратуру и портал Госуслуг.

«Открывшаяся запись через портал Госуслуг единая по всей России и позволяет нам сэкономить некоторое время на превакцинальном этапе. Человек, записывая все свои данные в более расширенном варианте, тем самым нам помогает в поликлинике не дублировать часть работы, так как мы это ведём в электронном виде. Это нужно для единообразного учёта на территории всей страны. Мы ведём регистр вакцинированных, записавшихся, по записи на вакцинацию будет оцениваться работа медицинских организаций, жалобы, недовольства пациентов, которые возникли на территории. Есть также возможность отметить свои субъективные ощущения после прививки», — рассказала Людмила Крылова.

Всего Белгородская область получила уже 56 тыс. 364 дозы вакцины от COVID-19.