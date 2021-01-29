Белгород, 29 января 2021, 17:54 — REGNUM Новый транш вакцины «Спутник V» поступит в Белгородскую область 30 января. Медики получат ещё 14,4 тысячи доз, сообщила на брифинге первый заместитель начальника департамента здравоохранения и социальной защиты населения области Людмила Крылова.
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На вакцинацию от COVID-19 уже подали заявки 19 тыс. 179 жителей области. Полный курс иммунизации прошли 1495 добровольцев, первый компонент получил 11 тыс. 661 человек. В новой поставке 14,4 тысячи доз «Спутник V». Заявления на прививки с 29 января принимают в поликлиниках, через региональную электронную регистратуру и портал Госуслуг.
Всего Белгородская область получила уже 56 тыс. 364 дозы вакцины от COVID-19.