Самара, , 17:52 — REGNUM Глава Самарской области Дмитрий Азаров поддержал идею присвоения одной из улиц Самары имени Василия Ланового. Эту информацию подтвердили в пресс-службе правительства региона.

Василий Лановой Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По словам Азарова, сначала нужно узнать мнение жителей города, ведь эти изменения могут затронуть их интересы, а также создать некоторые неудобства, касающиеся многих сфер их жизни. Поэтому к этому вопросу нужно отнестись очень ответственного, сообщил он.

«Необходимо исключить возможность того, что из-за переименования улицы будет допущено какое-либо недовольство в сторону самого артиста», — сообщил Азаров.

Он подчеркнул, что Василий Лановой являлся удивительным человеком. Он не раз бывал в Самаре и становился участником парада Победы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Василий Лановой скончался 28 января в возрасте 87 лет от последствий заражения коронавирусом.

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