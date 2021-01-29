Челябинск, , 17:46 — REGNUM В Челябинске за 2021 год планируется расселить более 20 аварийных домов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В частности, чиновники надеются завершить расселение жителей 13 многоквартирных домов. Общая их площадь более 8,1 тыс. кв. метров. Новые квартиры получат 63 семьи. Также такие работы начнутся по восьми домам площадью около 5,9 тыс. кв. метров. Из них новое жильё обретут 149 семей.

В мэрии добавили, что также за 2021 год планируется снести недвижимости площадью 3 тыс. кв. метров, в том числе и аварийные дома. Сейчас идёт демонтаж пяти аварийных домов площадью больше 1,8 тыс. кв. метров.