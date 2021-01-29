Москва, , 17:44 — REGNUM Заседание российско-французской Комиссии по вопросам сотрудничества в области культуры, образования и молодёжных обменов состоялось в формате видеоконференции 29 января, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Председателями на этой конференции были спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и гендиректор по вопросам глобализации, культуры, образования и международного развития министерства Европы и иностранных дел Франции Мишель Мирайе.

В мероприятии участвовали российский посол во Франции Алексей Мешков, французский посол в России Пьер Леви, а также «представители заинтересованных российских и французских министерств и ведомств». Ещё в конференции приняли участие представители российско-французского форума гражданских обществ «Трианонский диалог».

Обсуждалось двустороннее взаимодействие России и Франции «на гуманитарном треке, в частности вопросы культурных и художественных обменов, сотрудничество в сферах высшего и школьного образования, молодёжных обменов».

Был поднят вопрос положения русского языка во Франции и французского языка — в России.

«Стороны уделили особое внимание культурной и образовательной составляющей «перекрёстного» Года регионального сотрудничества между Россией и Францией, проведение которого запланировано в 2021—2022 гг.», — говорится в сообщении МИД РФ.

По итогам видеовстречи сопредседатели составили протокол, описав в нём итоги российско-французского сотрудничества по деятельности вышеуказанной комиссии.

Напомним, предыдущее заседание российско-французской Комиссии по вопросам сотрудничества в области культуры, образования и молодёежных обменов состоялось 16 марта 2018 г. в столице Франции.

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