Орел, , 17:46 — REGNUM В мошенничестве при строительстве жилья для детей-сирот в Троснянском районе Орловской области обвиняют бывшего директора ООО «Гранит». На основании материалов прокурорской проверки в отношении застройщика возбуждено уголовное дело, сообщила 29 января корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Орловской области Татьяна Цуканова.

Администрация Троснянского района с декабря 2017 года по июль 2018 года заключила с ООО «Гранит» муниципальные контракты на предоставление жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на общую сумму 8,4 млн рублей. Застройщик реализовал муниципалитету восемь квартир, которые оказались не пригодными для проживания. Администрация района передала помещения сиротам.

В отношении бывшего директора ООО «Гранит» возбуждено уголовное дело, ход и расследование которого находится на контроле прокуратуры.

Трём должностным лицам администрации Троснянского района ранее предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.