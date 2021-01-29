Астрахань, , 17:37 — REGNUM В Астраханской области 29 января подтверждены 170 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе было зарегистрировано 24 тыс. 293 положительных теста. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 680 человек.

Выздоровели 15 тыс. 76 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 479 человек скончались.

Коэффициент распространения инфекции составил 0,96.