Санкт-Петербург, , 17:39 — REGNUM Дочь бывшего вратаря петербургского футбольного клуба «Зенит» Вячеслава Малафеева Ксению отправили в реабилитационный центр. Об этом 29 января сообщил на своей официальной странице сам Малафеев.

Напомним, 16-летняя дочь футболиста от первого брака Ксения попала в поле зрения правоохранительных органов после того, как попыталась сбыть наркотики через социальные сети.

«Не успел из больницы вернуться домой, как пришлось направить на лечение в реабилитационный центр Ксюшу, — написал Вячеслав Малафеев. — К сожалению, своими силами у нас не получается помочь ей победить зависимость, поэтому с ней будут работать специалисты».

Отец Ксении обеспокоен будущим дочери и не скрывает, что прилагает все усилия для ее лечения. Так, он решил отправить девушку в клинику на лечение, несмотря на то, что судебный процесс над ней еще не закончен.

«Верю, что все будет хорошо. Главное, чтобы сама Ксения собрала все силы и начала ответственно относиться к своей жизни», — резюмировал он.

Отметим, согласно Уголовному кодексу РФ, девушке грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

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