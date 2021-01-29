Владимир, , 17:33 — REGNUM Во Владимирской области с 30 января отменяется ряд ограничений в работе предприятий общественного питания, торговли и детских развлекательных центров. Как сообщает ИА REGNUM, соответствующие изменения внесены в указ губернатора «О введении режима повышенной готовности».

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Предприятиям общественного питания вновь разрешили работать по ночам, проводить дискотеки, танцевальные программы, конкурсы и караоке. Электронная регистрация посетителей через QR-коды отменяется. При этом в кафе и фудкорты не должны пускать посетителей с температурой, а заполнены они могут быть только на 50%.

Снова откроются детские развлекательные центры и игровые комнаты, в том числе в торговых и торгово-развлекательных центрах. Их также разрешили заполнять только на 50%.

Также детям до 16 лет снова разрешили находиться в торговых центрах без сопровождения родителей и опекунов.

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