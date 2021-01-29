Мурманск, , 17:27 — REGNUM Почти 12 млн рублей получит Мурманская область на закупку антибиотиков и противовирусных препаратов для пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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"Средства потратят на закупку лекарств для тех пациентов, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. И антибиотики, и противовирусные препараты пациентам с подтвержденным ковидом выдают бесплатно по рецепту лечащего врача», — сообщили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в регионе было выявлено 180 случаев COVID-19. На лечении с коронавирусной инфекцией находятся 2511 человек.